نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يدعم الشعب اللبناني بحفل يوم 17 أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد رمضان منذ ساعات قليلة في فيديو له عبر حسابه على إنستجرام، وقوفه بجوار الشعب اللبناني ودعمه في أزمته، بعدما شن طيران جيش الاحتـ لال هجومًا جويًا على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

محمد رمضان يدعم الشعب اللبناني بحفل يوم 17 أغسطس

وظهر محمد رمضان في الفيديو، قال: أكدت لمنظمين حفلي الذي سيقام يوم 17 أغسطس أنه سيقام في موعده، ولو قفلوا الخطوط الجوية هجيلكم بالخطوط البحرية.

أحدث حفلات محمد رمضان

ومن المقرر ان يحيي الفنان محمد رمضان حفل غنائي كبير بالساحل الشمالي ومن المقرر إقامته يوم 2 أغسطس المقبل ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبير، وطرحت الشركة المنظمة لحفل محمد رمضان بالساحل الشمالي أسعار التذاكر كالتالي: الفئة الأولي 1000 جنيه، الفئة الثانية 500 جنيه، الفئة الرابعة 300 جنيه.

أحدث أعمال محمد رمضان

ومن ناحية اخري، يرتبط محمد رمضان حاليًا بتصوير فيلمه الجديد أسد والذي يتناول فترة ثورة العبيد، ويدور في إطار أكشن تشويقي تاريخي، ويجسد رمضان خلاله شخصية علي بن محمد الفارسي، ويقود الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي، وتقع الأحداث في عام 1280 ميلادية في حقبة المماليك، يضم عدد من النجوم بجانب محمد رمضان، منهم ماجد الكدواني، خالد الصاوي، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب، ويتكلف ميزانية إنتاجية ضخمة.

اخر اغاني محمد رمضان

وكان اخر اغاني محمد رمضان هي أغنية «كبير بلد»، التي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية، وجاءت كلمات أغنية كبير بلد كالآتي: «أسد.. أسد، أخوك أه، يثير الجدل، يدول شغب، يازميلي اه، كبير بلد، يا خيول سبق، اسد.. اسد، أخوك اه، يثير الجدل، يدور شغب، يا زميلي اه، كبير بلد».

آخر أعمال محمد رمضان في السينما

وكان آخر أعمال محمد رمضان هو فيلم ع الزيرو، وعُرض في السينمات بأغسطس من العام الماضي 2023، وشارك في بطولته نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، إيمي إسلام، والطفل منذر مهران، مع عدد من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي ومحمد لطفي، والعمل من تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل.