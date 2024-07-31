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أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان أحمد العوضي فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وظهر مع أحد الشباب، لتوصيل رسالة إلى حبيبته، بعد خلاف نشب بينهما وقررت الأخيرة الابتعاد عنه.

أحمد العوضي يساعد شابا في توصيل رسالة لحبيبته

وطلب أحمد العوضي من حبيبة الشاب، تعود له مرة أخرى، وأكد لها أن هذا الشاب يحبها بصدق، وقال: ارجعيله يا ملك الراجل بيحبك، أنا بتوسط له، لأنك مش هتلاقي حد يحبك زيه ده راجل بيكسب قرشه من شقاه ورجولة، واللي عمله دا حقك عليا فيه، أنا عايز أحضر فرحكم.

أحمد العوضي يفاجئ أحد معجبيه على الطريق بسبب عرب السويركي

نشر الفنان أحمد العوضي، فيديو له برفقة أحد معجبيه أثناء قيادته السيارة، حيث وجد المعجب «العوضي» بجواره على الطريق بينما كان يتغنى بكلمات تتر مسلسل «حق عرب»، فأوقف العوضى السيارة وشاركه الغناء، علق أحمد العوضي، على الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع «انستجرام»:«أخ من إخواتي بيمسي عليا بأغنية السويركي، وأنا حبيت أردله المسا هنا».

أحدث أعمال أحمد العوضي

ومن ناحية اخري، سبق كشف الفنان أحمد العوضي تفاصيل مسلسله الرمضاني المقبل 2025، والذي تعاقد عليه مؤخرًا مع شركة سينرجي، وهو من تأليف محمود حمدان.

اخر اعمال أحمد العوضي

وكان اخر اعمال أحمد العوضي هو فيلم "الإسكندرانى" الذى يسجل أولى بطولاته المطلقة فى السينما، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، وايضا مسلسل حق عرب فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي.

حياة أحمد العوضي

أعلن أحمد العوضي خطوبته عام 2017 على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى رنا رشيدي، في حفل عائلي بسيط اقتصر على العائلة والأصدقاء لكنه انفصل عنها لاحقا في مايو 2020 أعلن زواجه من الممثلة ياسمين عبد العزيز. وتم الإعلان عن الطلاق رسميًا بينهما في 16 يناير 2024.

بداية أحمد العوضي

تخرج أحمد العوضي من كلية التجارة جامعة حلوان تخصص: تجارة خارجية عام 2006 قبل أن يحترف التمثيل، كان ملاكمًا في الأساس، وكان يقوم بالتمثيل بمسرح الجامعة، عام 2009 دخل مجال التمثيل بترشيح من الفنان نور الشريف والمخرج يوسف شرف الدين للقيام بأحد الأدوار في مسلسل الدالي 3.

