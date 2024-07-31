نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل زفافها بساعات.. من هو عريس بشرى؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة بشرى، اليوم الاربعا لحفل زفافها على خالد نجل الفنان محمود حميدة، الحفل بسيط يقتصر على العائلة والأصدقاء فى الساحل الشمالى.

من هو خالد محمود حميدة زوج بشرى القادم؟

اسمه خالد هو نجل زوجة محمود حميدة، صاحب فكرة مشروع رقمنة أعمال الفنانين، رجل أعمال يمتلك بيزنس خاص به، مهتم بصناعة الأفلام القصيرة والمهرجانات السينمائية.

قصة حب بشرى وخالد محمود حميدة

بدأت قصة الحب بين الثنائي منذ سنة بينهما وكانت المعرفة سطحية ومن ثم تعاونا في مشروع رقمنة الأرشيف الفني عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، ومن ثم ازدادت العلاقة بينهما.

تفاصيل حفل زفاف بشري

ومن المقرر ان يبدأ بعد السادسة مساء حتى فجر اليوم التالي، في أحد الأماكن الشهيرة المطلة على البحر، ولن يتقيد المعازيم بارتداء الملابس الرسمية، ولكن ستكون الملابس كاجوال للحضور.

زيجات بشرى

يذكر أن بشرى خاضت تجربة الزواج مرتين من قبل، وكانت الزيجة الأولى من رجل الأعمال السوري عمرو رسلان عام 2010 والذي أنجبت منه طفلين ثم انفصلا بعد استمرار 5 سنوات من زواجهما، وللمرة الثانية تزوجت من صديق طفولتها، رجل الأعمال سالم هيكل.

أحدث أعمال بشري

ومن ناحية اخري، تعكف بشرى حاليا، على استكمال ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «حتة تالتة»، كما تحضر لعدد من الأعمال على مستوى الإنتاج والتمثيل.

اخر اعمال بشري الغنائية

وكان اخر اعمال بشري الغنائية هي اغنية تحمل اسم “بينى وبينك كلمة”، والاغنية من كلمات محمد إبراهيم ورؤية فنية سيف عريبى وتوزيع وميكس وماستر عبدالله هميم وألحان عبد الله هميم

اخر اعمال بشرى في الدراما

وكان اخر اعمال بشرى في الدراما هو مسلسل "طبيبة شرعية" الذي عرض علي شاشة قناة المحور و"stc"، من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي ابو شادي، ويشارك بشري في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

اخر اعمال بشري في السينما

وايضا اخر اعمال بشري في السينما هو فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة الفنان مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل.