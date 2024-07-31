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أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان أحمد سعد عبر حسابه على «انستجرام»، موعد عرض فيديو كليب «سعودي واسمر»، على جميع منصات استماع الموسيقى.

أحمد سعد يطرح برومو كليب «سعودي وأسمر»

نشر أحمد سعد البرومو التشويقي للكليب، وعلق: «فيديو كليب سعودي واسمر النهاردة الساعة ٧ على يوتيوب وكل المنصات».

تفاصيل كليب «سعودي واسمر»

وظهر أحمد خلال البرومو وهو يصعد على متن طائرة، ويصل إحدى الدول الأوروبية، وايضا رفقة عدد من الفتيات على متن يخت، وأيضا خلال قيادة سيارة فارهة.

كلمات اغنية «سعودي واسمر»

وغنّى سعد مقطعًا من الأغنية، وتقول كلماتها: "سعودي وأسمر وعيونه خضرا تتشدّ له من أول نظرة ولو القمر دخل له مناظرة، القمر يطلع خسران".

آخر أعمال الفنان أحمد سعد

وكان آخر أعمال الفنان أحمد سعد، كانت أغنية «حظي من السما»، التي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بالتعاون مع النجمة اللبنانية إليسا خلال استضافتها في برنامج بيت السعد.

كلمات اغنية «حظى من السما» لـ اليسا واحمد سعد

الدنيا راقتلي أول ما عينيك ضحكتلي

مبسوطة إن أنت معايا ودي أجمل حاجة حصلتلي

الدنيا خدتني بس أنتي عينيكي خطفتني

مش فارقة الدنيا معايا وأنا جنبك إيه اللي ناقصني

ده أنا حظي من السما إن أنا وأنت قاعدين سوا

ده اليوم اللي بعيشه معاك عندي بباقي السنة

ده أنا حظي من السما إن أنا وأنتي قاعدين سوا

ده أنا عيني لما تكون شايفاك بتشوف الباقي هوا

وايضا أغنية "يا ليالي" التى غناها برفقة النجمة روبى، وهى الأغنية التى تجمع بينهما لأول مرة، من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى واسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

برنامج بيت السعد

ويعرض حاليًا للفنان أحمد سعد برنامج «بيت السعد» برفقة شقيقه عمرو سعد، وهو برنامج حواري كوميدي، حيث يستضيف كل حلقة ضيف من نجوم الوطن العربي للحديث عن بدايته ومشواره الفني والعديد من القضايا الاجتماعية الهامة، ويتخلل الحديث عدد من الفقرات الفنية لإبراز مواهب الضيف.