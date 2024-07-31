وفاء عامر عن دنيا المصري: صعبت عليا في مشاهد الضرب بـ حق عرب

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة وفاء عامر، عن تعاونها مع الفنانة دنيا المصري، في مسلسل حق عرب، معربة عن حبها الكبير لها متنبأة لها بمستقبل ونجاح كبير خلال مشوارها الفني.

إشادة وفاء عامر بدنيا المصري

وقالت وفاء عامر، في مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية يارا أحمد، في برنامج نجمك مع يارا، المذاع عبر شاشة قناة “هي”: دنيا المصري إسكندرانية زيي وهي بنوتة مكافحة وجدعة وطيبة وبتحب الخير للناس وعندها إصرار وعزيمة وبتحب النجاح، دي توصية الرسول من أحب منكم أحدًا فليخبره فإن الحب ينزع الكره من القلوب والله أعلم، أنا بحب دنيا المصري وبحب فنها.

وعن أصعب مشاهد جمعتها بـ دنيا المصري، فعلقت وفاء عامر: كانت صعبانة عليا جدًا في مشهد الضرب، ولكنها كانت عاملة المعايشة صح والبنت دي بتصدق جدًا هي شبهي ودايمًا بقولها كده، هي كانت واقفة قدامي قد المسؤولية.

وأوضحت وفاء عامر، أنه لم يتم تغيير أي جزء في سيناريو مسلسل حق عرب، قائلة: محمود حمدان وإسماعيل فاروق كانوا عاملين شغل هايل في حق عرب، وأحمد العوضي مبيختارش أي ورق، وكل المشاهد كانت مكتوبة حلوة جدًا ومغيرناش فيها حاجة، يعني أنا ملكة الارتجال مكنش عندي مجال في المسلسل ده.

وتابعت: مشاهد المواجهات كانت دايمًا صعبة، كل المشاهد كانت سخنة والمسلسل كله بالترتيب، وبعدين دنيا محبوبة الناس كانت بتقولي إيه اللي أنتي عملتيه في دنيا المصري ده.

واختتمت وفاء عامر: أنا بحب دنيا المصري وبحب فنها، وبقولها أتمنى أشوف أسمك وصورتك على بوستر كبير لأنك تستاهلي، مع أنك مبتهتميش بـ ده وده اللي عاجبني فيكي وهي شبهي.

يذكر أن برنامج نجمك مع يارا يعرض يوم أربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 10 صباحًا، وإعادة يوم الخميس في الساعة 1 بعد منتصف الليل، والبرنامج من إعداد مروة محمد ورانيا عبد اللطيف، على شاشة قناة هي.