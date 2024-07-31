مد فترة استقبال الأفلام فى مهرجان القاهرة السينمائى حتى أول سبتمبر المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى برئاسة الفنان حسين فهمى، تمديد فترة استقبال الأفلام للمشاركة بالمهرجان فى دورته ال45 والمقرر إنعقادها فى الفترة من 13 وحتى 22 نوفمبر 2024، على أن تستمر حتى أول سبتمبر المقبل، وذلك نظرًا للأقبال المتزايد من الأفلام الراغبة فى المشاركة عبر الموقع الرسمى للمهرجان: www.ciff.org.eg.

مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

يعد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى،أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وإفريقيا وينفرد بكونه الوحيد فى المنطقة العربية والافريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولى للمنتجين بفرنسا FIAPF.

جوائز آفاق السينما العربية

قررت إدارة مهرجان القاهرة هذا العام منح الفرصة لكل الأفلام العربية المشاركة بمختلف المسابقات والأقسام للمنافسة على جوائز آفاق السينما العربية، وتقديم جوائز مالية لأول مرة تشجيعًا لصناعها، تصل قيمتها إلى 25 ألف دولار أمريكى تمنح لخمس فئات هى جائزة أفضل فيلم، وجائزة أفضل مخرج، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزتي تمثيل للنساء والرجال، وذلك دعما من المهرجان العريق لصناع الأفلام العربية الذي يزداد حضورهم وتأثيرهم في مختلف الفعاليات السينمائية حول العالم وحرصه على تشجيع أصواتها المبدعة.

مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وبروتوكول تعاون مشترك مع مجموعة الصين للإعلام

قام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع مجموعة الصين للإعلام لتعزيز التعاون والتبادل في مجال السينما والتنمية المشتركة لمحتوى المهرجانات الدولية في كلا البلدين، وتبادل الآراء والخبرات الفنية والثقافية والضيوف المحترفين والافلام ولجان التحكيم، وذلك فى ضوء حرص مهرجان القاهرة السينمائى على تعميق دوره التنويرى فى الانفتاح على المؤسسات المرموقة والحديثة.

هدف بروتوكول تعاون مشترك مع مجموعة الصين للإعلام

ويهدف البروتوكول إلى تأسيس آلية وفقا للقوانين والقواعد الخاصة بالمهرجان لتشجيع الزيارات المتبادلة وتنظيم الندوات السينمائية والأبحاث الميدانية بين الطرفين وترشيح الأفلام للمشاركة في المعارض والمسابقات والمهرجانات السينمائية الخاصة بكل طرف، وخاصة أفلام المخرجين الناشئين، يقوم الطرفان بترشيح ودعوة المحترفين المعروفين في مجال السينما للمشاركة كأعضاء لجنة تحكيم وضيوف خاصين في مهرجانات كل طرف، وتنظيم عروض للأفلام التي يتم ترشيحها من الطرفين.