نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادية الجندي تتألق بالأبيض في الساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت النجمة نادية الجندي في أحدث إطلاتها، خلال جلسة تصوير لها من الساحل الشمالي حيث ظهرت بإطلالة صيفية كاجوال شبابية.

وظهرت نادية الجندي بإطلاله صيفية شبابية؛ حيث ارتدت فستانًا من اللون الأبيض مع قبعة من نفس اللون، ونضارة سوداء وشنطة من اللون الفوشيا، كما حرصت على ترك شعرها مفرود ووضع بعض اللمسات الخفيفه من المكياج والذي جاء مماثلًا للإطلالة.

وشاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها بمجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وكتبت: "مساء الورد عليكم جميعًا".