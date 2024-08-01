نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهيرة عن خلع بعض الفنانات للحجاب: 'كل انسان حر ومينفعش نحاسب بعض' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدت الفنانة القديرة شهيرة، دهشتها من ربط البعض عودتها للتمثيل بخلع الحجاب، مشيرة إلى أن الحجاب ليس له علاقة بابتعادها عن التمثيل، وهذا الكلام كان يردد حينما كان هناك عائق أمام تمثيل الفنانة بالحجاب، لكن الآن الوضع اختلف وأصبح التمثيل بالحجاب متاحًا.

وأوضحت شهيرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد 2، أن زي الحجاب فرض نفسه علينا في مجتمعنا، والمرآة المحجبة لديها مشاكل مثل المرآة غير المحجبة، متسائلة: «ليه الناس بتعمل فرق؟ ودي حاجة غريبة».

وتحدثت شهيرة عن الفنانات اللاتي يخلعن الحجاب نظرًا للعودة للتمثيل، قائلة: «كل واحد حر، كل إنسان حر ويعمل الشئ اللي يشوفه بنفسه، واللي شايفه صح، احنا هنفضل لامتى نحاسب بعض، عندنا رب جميل هو اللي بيحاسبنا.. إحنا مانحاسبش بعض ومانبقاش أوصياء على بعض ونسيب كل واحد يختار الطريق والتركيبة اللي عايز يعيشها في حياته براحته».