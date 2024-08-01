الليلة.. دياب في ضيافة فاطمة مصطفى ببرنامج "الراديو بيضحك"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان دياب، اليوم الخميس، ضيفًا في برنامج "الراديو بيضحك"، الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، عبر إذاعة الراديو 9090، ومن المقرر أن يكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني، كما يتحدث عن آخر أعماله الفنية في السينما والدراما.

ونشرت الصفحة الرسمية للراديو "9090" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو للفنان دياب، وعلقت عليه: "استنوا الفنان دياب بكرة الساعة 5 وحلقة قوية جدا في الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على الراديو 9090".

آخر أعمال دياب الدرامية



ويذكر أن آخر أعمال الفنان دياب في الدراما، هو مشاركته في بطولة مسلسل "مليحة"، الذي تم عرضه ضمن موسم رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا.



أبطال وصناع مسلسل "مليحة"



ضم مسلسل "مليحة" عدد كبير من الفنانين أبرزهم:دياب، ميرفت أمين، سيرين خاص، أشرف زكي، علي الطيب، أمير المصري، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.



آخر أعمال دياب ف السينما



والجدير بالذكر أنه قد شارك الفنان دياب في فيلم "السرب"، الذي تم عرضه مؤخرا في دور العرض السينمائية، وحقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا طوال فترة عرضه بالسينمات، ويعد هذا العمل آخر أعماله في السينما.



أبطال وصناع فيلم "السرب"



شارك في بطولة فيلم السرب نخبة من كبار الفنانين أبرزهم: أحمد السقا، كريم فهمي، شريف منير، أحمد حاتم، هند صبري، دياب، آسر ياسين، قصي خولي، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، منى زكي، إسلام جمال، محمود عبد المغني، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.