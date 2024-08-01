نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الفن يتركون بصمتهم في ألبوم "تيجي نسيب" لـ أنغام (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة أنغام منذ أيام قليلة أحدث ألبوماتها الغنائية الذي يحمل اسم "تيجي نسيب" وقد لقي الألبوم إعجاب الجمهور منذ اللحظة الأولى الذي طرح فيها، وبدأ الجمهور يستمع إلى الألبوم مرة واثنين وثلاثة لكي يختارون الأغنية المفضلة لديهم، ولكن تفاجئ الجمهور من وجود اسم أكثر من فنان مشارك في الألبوم.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز تفاصيل ألبوم "تيجي نسيب" لـ أنغام واسماء الفنانين المشاركين في الألبوم.

تفاجئ الجمهور من وجود ثلاثة اسماء لفنانين مشاركين في ألبوم "تيجي نسيب" للفنانة أنغام حيث وجودنا اسم كلًا من الفنان تامر عاشور والفنان محمد الشرنوبي والفنان اكرم حسني.

حيث شارك الفنان تامر عاشور بتلحين أغنية "كان برئ" الذي لقت إعجاب الجمهور وحصدت العديد من المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو 406 ألف مشاهدة.

وشارك الفنان محمد الشرنوبي بتلحين أغنية "القلوب أسرار" وقد لقت إشادات واسعة من الجمهور وحصدت العديد من المشاهدات العالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو 299 ألف مشاهدة.

وشارك الفنان أكرم حسني بكتابة اغنيتان من الألبوم وهم "تيجي نسيب" و"خليك معاها" وكانت مشاركة الفنان أكرم حسني بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور وقد لقوا نجاحًا كبيرًا واشادات كثيرة من الجمهور، وقد وصلت نسبة مشاهدات أغنية "تيجي نسيب" نحو 463 ألف مشاهدة وتحتل التريند الثاني، ووصلت نسبة مشاهدات أغنية "خليك معاها" نحو 390 ألف مشاهدة وتحتل التريند الثالث.

تفاصيل ألبوم تيجي نسيب

يتكون الألبوم من 11 أغنية وتم طرحهم على طريقة الفيديو كليب، والـ 11 كليب من البوم "تيجي نسيب" تم تصويرها بطريقة ال "فيجيوليزر" المستحدث مؤخرا والمتبع لنجوم الأغنية عالميا والذي يعتمد كليًا على أداء النجم مفردًا دون وجود قصة درامية للكليب

يضم الألبوم أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عامًا.

الشاعر أمير طعيمة يتعاون معها في 4 أغنيات هم «بنعمل حاجات» من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع خالد سليمان، وأغنية مكانش وقته من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع مادي، وأغنية هقولك إيه ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع محمد العشى، وأغنية بقالك قلب من توزيع طارق مدكور وألحان الموسيقار رياض الهمشري.

آخر أعمال الفنانة أنغام

كانت آخر أعمال الفنانة أنغام، هي أغنية «حلفونا»، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، وأغنية حلفونا للمطربة أنغام، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي، ميكس نادر حمدي، ماستر أمير محروس.

وايضا أغنية "قلب كبير" التي قدمتها ضمن الحملة الإعلانية لمجدي يعقوب في رمضان 2024، وجاءت كلمات أغنية قلي كبير كالآتي: "سكر يا مسكر يا صغن يا أبو قلب كبير، شاطر متشطر منك أنا اتعلمت كتير، دة كلامه مكسر لكن في الحب خطير، يضحك ويكركر قلبي معاه من الفرحة يطير، قلبك أكبر من سنك يالي انت مافيش أكمل منك، أكبر قلب وأصدق حب ومش فارق لك شكل ولون، أكبر من سنك دة احنا بقينا نتعلم منك".