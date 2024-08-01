نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داليا البحيري تهنىء بشرى بعد زفافها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة داليا البحيري بشرى بمناسبة حفل زفافها من خلال نشرها صورة لهما عبر حسابها على موقع" إنستجرام ".

وكتبت داليا البحيري مبروك صديقتي وحبيبتي بشري ربنا يسعد قلبك ويهنيكي.

بدأت قصة الحب بين الثنائي منذ سنة بينهما وكانت المعرفة سطحية ومن ثم تعاونا في مشروع رقمنة الأرشيف الفني عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، ومن ثم ازدادت العلاقة بينهما.

يذكر أن بشرى خاضت تجربة الزواج مرتين من قبل، وكانت الزيجة الأولى من رجل الأعمال السوري عمرو رسلان عام 2010 والذي أنجبت منه طفلين ثم انفصلا بعد استمرار 5 سنوات من زواجهما، وللمرة الثانية تزوجت من صديق طفولتها، رجل الأعمال سالم هيكل.

وكان اخر اعمال بشري الغنائية هي اغنية تحمل اسم “بينى وبينك كلمة”، والاغنية من كلمات محمد إبراهيم ورؤية فنية سيف عريبى وتوزيع وميكس وماستر عبدالله هميم وألحان عبد الله هميم