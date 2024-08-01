إنجي علي تهنىء بشرى بمناسبة زواجها

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت الإعلامية انجي علي الفنانة بشرى بمناسبة زواجها وذلك من خلال صورة عبر حسابها على موقع إنستجرام ".

كتبت معلقة:' ألف مبروك يا حبيبتي

من هو زوج بشرى

خالد هو نجل زوجة محمود حميدة.

صاحب فكرة مشروع رقمنة أعمال الفنانين

رجل أعمال يمتلك بيزنس خاص به

مهتم بصناعة الأفلام القصيرة والمهرجانات السينمائية

كانت بشرى هي أقرب صديقاته داخل الوسط الفني، قبل ارتباطهما.

يذكر أن آخر أعمال بشرى أغنية "بيني وبينك كلمة"، وهي من كلمات محمد إبراهيم وألحان وتوزيع عبد الله هميم، ورؤية فنية سيف عريبي.

كما تعكف بشرى حاليًا على استكمال ألبومها الجديد "حتة تالتة"، وتحضّر لعدد من الأعمال على مستوى الإنتاج والتمثيل أيضًا.

والجدير بالذكر آخر أعمال بشرى في السينما فيلم "أولاد حريم كريم"، والذي تم عرضه آخر موسم الصيف الماضي، وشاركها في بطولته: مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، خالد سرحان، تيام قمر، رنا رئيس، ساندي مراد، عمرو عبد الجليل، وهو من إخراج علي إدريس