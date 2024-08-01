أحمد فهمي ينشر صورة بأحدث ظهور مع شيكو

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان أحمد فهمي صورة له بأحدث ظهور له مع شيكو وصديق اخر من خلال حسابه على موقع إنستجرام ".

علق أحمد فهمي قائلا:' أشطر ناس في الدنيا

يعد فيلم “عصابة الماكس” للمخرج حسام سليمان، أحد أهم الأعمال الكوميدية المشاركة ضمن موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وينافس مع مجموعة قوية بين عدة أفلام، دخلت في المنافسة بجدارة وحققت إيرادات عالية فور عرضها في السينمات.

فحقق فيلم «عصابة الماكس» إيرادات بلغت 170 ألف جنيه، ليحتل المركز الرابع في شباك التذاكر، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم "عصابة الماكس" يضم نخبة من ألمع نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان.