رانيا يوسف تنتهي من تصوير فيلمها الجديد "ورد ريحان" مع أحمد الفيشاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة رانيا يوسف انتهائها من تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "ورد ريحان" الذي يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي.

ونشرت رانيا فريد شوقي صور لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "آخر يوم تصوير فيلم ورد ريحان".

أحداث فيلم ورد ريحان

فيلم «ورد ريحان» تدور أحداثه في اطار تشويقي، مليء بالغموض من بطولة أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، عمرو عبدالعزيز،حسن بن منصور، أسما سليمان، من إخراج محمد نبيل صابر، سيناريو وحوار محمد أشرف.

وفي سياق آخر، عرض للفنان أحمد الفيشاوي مؤخرًا بالسينمات فيلم “ريتسا”،الفيلم من تأليف معتز فتيحة، وإخراج محمد يسري، ومن بطولة: محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، مريم الخشت، أمير المصري، كارولين عزمي، مي الغيطي، يوسف عثمان، وآخرين، وتصدر الفيلم قائمة أفضل 10 أعمال فنية عبر منصة نتفليكس، كما حقق العمل على نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بسبب قصته.