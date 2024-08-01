نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور طائرات وسيارات فاخرة.. أحمد سعد يطرح كليبه الجديد "سعودي وأسمر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم أحمد سعد أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "سعودي وأسمر"، التي أهداها للشعب السعودي وجمهوره في المملكة، وذلك عبر قناته الشهيرة موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية سعودي وأسمر

وتميز الفيديو كليب الجديد لأغنية "سعودي وأسمر" بأجواء من البهجة والعروض الراقصة، حيث تم الاستعانة بعدد من العارضين، وظهر أحمد سعد في الكليب وهو يرقص بين الفتيات، وخلفه طائرات وسيارات فاخرة.

كلمات أغنية سعودي وأسمر

وجاء كلمات أغنية سعودي وأسمر كالتالي: تتشدله من أول نظرة ولو القمر دخله مناظرة القمر يطلع خسران.. ده سعودي وأسمر وعيونه خضرة.. شاغل كل الناس من فترة ومين يقدر مين يستجرى يشوف جمال عينيه وما يدوب.. ده سعودي وأسمر وعيونه خضرة.. هو ده الحلو ده هو ده بسماره ده هو ده بجماله ده ياما حير ناس كتير.. هو ده الحلو ده.. هو ده مين قده ده هو ده مين زيه ده اللي زيه مش كتير.