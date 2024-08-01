نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى حدوتة يكشف كواليس تعاونه مع أنغام في ألبومها الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



‎أصدرت النجمة أنغام ألبومها الجديد بعنوان "تيجي نسيب" والذى يشمل مجموعة متنوعة من الأغانى، منها اغنية "موافقة" التي تبرز بشكل خاص، على الرغم من أن عنوان الأغنية يوحي بالاستسلام، فإنها تحمل رسالة انتقام قوية، تبدأ بعبارة "موافقة أسيبك وتسيبني ونرجع كل حاجة مكانها" وهي من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة.

‎أوضح حدوتة أن "موافقة "هي ثالث أغنية يتعاون فيها مع النجمة أنغام، بعد "حلفونا" و"قلبك أكبر من سنك"، والتي كانت إعلانًا لإحدى المؤسسات غير الهادفة للربح، وأضاف أن التعاون مع أنغام مستمر، مع العديد من المشاريع المشتركة

‎كشف حدوتة عن كواليس أغنية موافقة قائلًا: "كنا نعمل على أغنية الإعلان، ثم طرحت فكرة أغنية جديدة على أنغام، وقدمت لها الكلمات التى استمع إليها الملحن إيهاب عبد الواحد وأعجب بها، وقام بتلحينها فى غضون 10 دقائق فقط".

‎وأكد مصطفى حدوتة أن الأغاني الشعبية تتميز بمفرداتها البسيطة والمباشرة مقارنة بالأغاني الرومانسية، مما يمنح حرية أكبر في اختيار الكلمات، وأضاف: "أسعى دائمًا لتطوير نفسي لأن أي شخص لا يحاول تحسين قدراته يعتبر فاشلًا، وهذا ما أرفضه تمامًا".

‎يتطلع حدوتة إلى أن تحقق أغنية "موافقة" نجاحًا كبيرًا على يوتيوب، مشيرًا إلى نجاح أغنيته السابقة "يا جميلتي" التي تجاوزت الـ170 مليون مشاهدة.

‎صيف 2024 يشهد تنوعًا وتميزًا في أغنيات أنغام، حيث تتعاون مع كبار صناع الأغنية في العالم العربي مثل أمير طعيمة، نادر عبد الله، إيهاب عبد الواحد، حسن الشافعي، بالإضافة إلى ألحان وتوزيعات تامر عاشور،طارق مدكور، ونادر حمدي. الأغنية "موافقة" من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع مصطفى نجم، وميكس وماستر أمير محروس.