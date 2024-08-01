آيتن عامر تكشف عن موعد طرح أحدث أعمالها الغنائية "إفراج"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة آيتن عامر عن موعد طرح أحدث أعمالها الغنائية، التي تحمل إسم "إفراج"، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت آيتن، مقطع فيديو، وعلقت عليه قائلة: "إفراج بكرة الساعة 5، اشتركوا في القناة الرسمية على اليوتيوب".



آخر أعمال آيتن عامر

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة آيتن عامر الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "جودر"

وشارك فى بطولة مسلسل "جودر" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.