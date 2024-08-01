نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات أحمد فهمي في برنامج "بيت السعد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفنان أحمد فهمي في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له ببرنامج بيت السعد، والذي يقدمه الأخوين عمرو سعد وأحمد سعد، وتحدث خلاله عن علاقته بشقيقه كريم وعلاقته الشخصية وغيرها من الأمور.

أحمد فهمي يكشف عن الشئ المشترك بينه وبين أحمد سعد

وكشف أحمد فهمي عن الشئ المشترك بينه وبين أحمد سعد، مُعلقًا: "أنا وأحمد سعد واخدين الشغلانة لعبة، ومبنأذيش حد، وفي النهاية، شغلك هو اللي هيتكلم عنك،لما ببقى عامل تريند ومشكلة، بالاقي أحمد سعد عامل مشكلة أكبر".

وتابع: "الطفل اللي بداخل أي شخص، من وهو عنده 10 سنين بيلم كل الخبرات اللي حواليه، فلما بيكبر الشخص بيكون هو لسه صغير، فبيبدأ يخاف من حاجات هي مش حقيقية حاليًا".



كما تحدث عن رأيه في الحب المشروط، وعن النصيحة الذي ينصح بها شقيقه دائمًا:" فيها حاجة اسمها الحب المشروط، بمعنى أهالينا زمان كانوا بيربونا أنك لو نجحت هجيب لك عجلة، فدائما أنت حاسس إنك لازم تعمل إنجاز عشان تتحب، فلما تكبر وتعمل فيلم أو أغنية وحشة تحس إن دي آخر الدنيا لو معجبتش الناس".

وأكد:" عشان كده بنصح كريم إن يحب بناته حب غير مشروط، هم كويسين لأنفسهم إنما تحضر هدية لهم عشان أنتا بتحبهم في الأساس".

وأوضح:" في ناس تحس إنهم مولودين كبار، عمرو سعد مولود جراند، ونزل سلم على الدكتور وهو بيتولد، ودمع زي فيلم دكان شحاتة".



أحمد فهمي يكشف عن رأيه في فكرة الحب والجواز ومدى مناسبتها للشخص من عدمه.



وواصل:" الواحد لما بياخد قرار إنه يدخل في علاقة زواج أو حب، مبيبقاش داخل يكدر نفسه، الواحد بيبقى فعلا حاسس بكل الأحاسيس اللي بيسمع عنها وفجأة المواضيع بتختلف".



واختتم:" أوقات ببص على الناس المستقرة وساعات بنحسدهم، وده لا يقلل من السيدات اللاتي ارتبط بهن، وغالبا احنا اللي غلط، ممكن تكون القرارات بعواطفنا أكتر من عقلنا، بنلاقي نفسنا بعد شوية مش في المكان الصح".



آخر أعمال أحمد فهمي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي فيلم عصابة الماكس، والذي حاز على إعجاب الجمهور فور عرضه بشاشات السينما.

