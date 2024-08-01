نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عايدة رياض تواصل تصوير مشاهدها في "مطعم الحبايب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة عايدة رياض تصوير مشاهدها في مسلسل مطعم الحبايب، المكون من 12 حلقة والمقرر عرضه بعد الانتهاء من التحضيرات الأخيرة مباشرةً.



عايدة رياض تنتظر عرض مسلسل إقامة جبرية



تنتظر الفنانة عايدة رياض عرض أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم “إقامة جبرية”، والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل "إقامة جبرية"

وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل “إقامة جبرية”

آخر أعمال عايدة رياض

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عايدة رياض مسلسل جودر، بطولة ياسر جلال، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، وشارك فيه كل من ياسمين رئيس، وفاء عامر، نور اللبنانية، تارا عماد، وليد فواز، أيتن عامر، أحمد فتحي، محمود البزاوي، أحمد بدير، أحمد ماهر، رشوان توفيق وآخرين، بجانب مشاركتها في مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وشارك في العمل كل من أحمد رزق، رحاب الجمل وعدد آحر من الفنانين.