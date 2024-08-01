نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الإبياري: بعت بيتي وعربيتي حبًا في الفن وأعدت بناء مسرح الريحاني وإسماعيل ياسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خصص مهرجان المسرح المصري حفل توقيع كتاب (عاشق المسرح) عن مسيرة المؤلف والمنتج الكبير أحمد الأبياري تأليف الكاتب رشدي الدقن، وأدار الندوة وحفل توقيع الكتاب الإعلامي عبد الحميد السيد، بحضور رئيس المهرجان النجم محمد رياض، والفنان طارق الأبياري نجل المنتج أحمد الإبياري، والمخرج والناقد جمال عبد الناصر رئيس اللجنة الإعلامية.

ندوة أحمد الإبياري

بدأ المذيع عبد الحميد السيد حديثه مرحبا بالحضور قائلًا: أوجه التحية للمهرجان لاختيار أولي ندوات المكرمين مع المؤلف والمنتج أحمد الابياري لما له من تأثير كبير في الوسط المسرحي

مؤلف الكتاب الصحفي رشدي الدقن

وقال مؤلف الكتاب الصحفي رشدي الدقن: علاقتي بالمؤلف والمنتج الكبير أحمد الأبياري بدأت منذ سنوات، وجاء ذلك بعد كتابتي عن والده ابو السعود الابياري بعدما قرأت قصة حياة ابو السعود الابياري كاملة، وكل ما تعرض له، ومشواره الحافل الذي لا يكفي له كتاب واحد، وعندما جائتني الفرصة للكتابة عنه شخصيا سعدت للغوص أكثر في حياة الابيارية.



وعلق المؤلف أحمد الإبياري قائلًا:" أنا عاشق للمسرح وعندما تم سؤالي هل جاء هذا التكريم متأخرًا؟قولت لا لم أشعر بذلك، بعدما جائتني مكالمة من محمد رياض رغم أنني تعجبت إلا انني كنت علي يقين أن لكل جهد وتعب حق في النهاية، وتعجبي كان بسبب أنني طوال عمري لم يتم دعوتي لحضور مهرجان فكون المهرجان يريد أن يكرمني، فذلك يعني لي الكثير وأن ربنا لم يضيع أجر تعب والدي في المقام الأول، لقد عشت ولمست كل أعماله ومشواره مع كافة النجوم وعمالقة الفن، ومع كل المعوقات التي واجهها أيضا، وكل ما تعلمته منه كيفية إدارة منظومة بنجاح.

وأضاف:مع بداية معرفة أبو السعود الإبياري بموهبتنا في الكتابة انزعج وكان مشفق علينا من ممارسة هذه المهنة الشاقة، ولكنه شجعنا كوننا أبناء مدرسته الفنية، وأضاف: ابني لديه موهبة ودارس ومطلع علي كتاباتي وكتابات جده.. مقدرش اقول لابني لا تمارس ما حاربت سنوات من أجله..

وردًا علي سؤال حول دوره في مشاريع إحياء المسارح قال: قمت بتجديد مسرح الريحاني وقدمنا فيه أعمالًا لسنين عديدة، أبرزهم مسرحيات سمير غانم.

وتعاونت مع سعيد صالح من خلال مسرح إسماعيل ياسين في الإسكندرية وجددته وقتها أيضًا بالكامل، وأخذت أيضًا سينما الانفوشي وحولتها لمسرح وعرضت فيها بشكل أسبوعي.