نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 31 حفل في 14 يوم بالدورة 32 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي ومشاركة مميزة لنجوم الموسيقى والغناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الدورة 32 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وتنطلق فعالياته فى الثامنة مساء الخميس 15 أغسطس وتتواصل على مدار 14 يوم متصلة حتى الأربعاء 28 أغسطس.



تفاصيل الدورة 32 من مهرجان قلعة صلاح الدين

وصرحت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا بأنه تم العمل على تطوير مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته الثانية والثلاثين ليظهر بحلة جديدة تهدف إلى تقديم تجارب ومفاجآت فنية راقية تلبي أذواق جميع الفئات العمرية والإجتماعية والثقافية.



وأضافت أن المهرجان يتضمن مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والغنائية بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين وظهور مميز لبعض نجوم التسعينات ليكون الجمهور على موعد مع تجربة فنية فريدة بقلعة صلاح الدين الأيوبى التاريخية في أجواء تجمع بين عبق التراث والأصالة.



وأشارت إلى أن الفعاليات تتضمن هذا العام 31 حفلًا، بواقع إقامة حفلين متتاليين يوميًا على مسرح المحكى، بالإضافة إلى عروض فنية لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

وأوضحت زايد أنه تم زيادة عدد المقاعد لإستيعاب الجماهير إلى جانب شاشات ضخمة لبث العروض وتسهيل المتابعة على الجمهور.



كما أكدت أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يعد من أبرز الأحداث الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة، حيث يجمع بين التراث الغنائى والموسيقى العريق بجانب التجارب الموسيقية المعاصرة، ومنذ إنطلاقه في عام 1990، حقق نجاحًا كبيرًا بفضل تنوع وغنى محتواه الفني.

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته 32 يشمل عروضًا لكل من "الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها،الفنانة كارمن سليمان وفرقتها،فرقة الموسيقى العربية بالإشتراك مع مركز تنمية المواهب، ليلة موسيقى عربية (أغاني وردة) قيادة: علاء عبد السلام،فريق بلاك تيما،الفنان لؤي وفرقته،الفنان عمرو سليم وفرقته،الفنان حمزة نمره وفرقته،فريق جلاس أونيون، الفنان هشام عباس وفرقته،الصوفية والحداثة، الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقيه قيادة يوسف صادق، ليلة صوفيه مع نجوم فرقة الإنشاد الديني، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، ليلة موسيقى عربية (أغاني عبد الحليم )قيادة: محمد الموجي، الفنان هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة: مصطفى حلمي



أوركسترا القاهرة السيمفوني (أغاني عالمية)، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها، الفنان مصطفى حجاج وفرقتها، فرقة مواويل، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة: أحمد عامر



، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا



،الفنان عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بالإضافة إلى عدة عروض فنية عالمية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

يمثل المهرجان فرصة مميزة لعشاق الموسيقى والغناء للإستمتاع بباقة متنوعة من الفنون، تسهم فى تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية،وتستقطب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.