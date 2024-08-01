باسم سمرة أحدث المنضمين لفيلم "سيكو سيكو"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ الفنان باسم سمرة تصوير أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "سيكو سيكو "خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يقدم خلاله دورًا محوريًا في أحداث العمل، المقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة.



أبطال فيلم سيكو سيكو

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحي، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي ومقرر عرضه نهاية العام الجارى 2024.



آخر أعمال باسم سمرة السينمائية



يذكر أن آخر أعمال باسم سمرة فيلم اللعب مع العيال الذى يعرض حاليًا في الموسم السينمائى، وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم محمد إمام، أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبد العظيم وويزو ومصطفى غريب وآخرين، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويسجل العمل أول تعاون بين المخرج شريف عرفة والفنان محمد إمام.

آخر أعمال باسم سمرة الدرامية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال باسم سمرة مسلسل العتاولة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وكان بطولة طارق لطفي، أحمد السقا، مي كساب، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، وآخرون من النجوم.