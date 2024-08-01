خلال مؤتمر صحفي.. المتحدث باسم مهرجان صيف بنغازي: نقدم مهرجان بمواصفات عالمية

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم المؤتمر الصحفي الأول للإعلان عن تفاصيل مهرجان صيف بنغازي، بحضور نخبة من وسائل الإعلام العربية والعالمية، وتحدث محمد الزوي، المتحدث الرسمي للمهرجان، كاشفا عن التفاصيل الكاملة، ومؤكدًا إن الهدف الرئيسي والأول من المهرجان هو رسالة للعالم أجمع، بأن ليبيا وبنغازي في 2024، لم تكن كما كانت في السابق أبدًا.

وأكد محمد الزوي، إن مؤسسة أجيالنا الراعية للمهرجان، سعت جاهدة لتأسيس دورة أولى على أعلى مستوى لمهرجان صيف بنغازي، مشيرا إن الاستعدادات بدأت منذ ثلاثة أشهر واستمرت طوال هذه المدة كاملة، ليكون مهرجان بمواصفات عالمية.

المتحدث الرسمي باسم مهرجان صيف بنغازي

أردف المتحدث الرسمي باسم مهرجان صيف بنغازي، أنهم لم يتخوفوا من وجود مهرجانات عربية أخرى في نفس التوقيت، مؤكدا إن هذا الأمر زادهم اصرارا من أجل المنافسة والظهور بأفضل صورة للجمهور العربي والعالمي.

ورد على سؤال حول سيطرة مطربي الراب، مؤكدًا أنهم في الوقت الحالي الأكثر استماعًا وانتشارًا حقيقة هم أكثر استماعا في الوقت الحالي، كما أنهم كانوا مناسبين جدا لميزانية المهرجان، بعكس نجوم آخرين طلبوا مبالغ كبيرة جدا خارج حدود العقل.

فيما كشف رامي المنصوري، عضو اللجنة التنظيمية، إن كافة الفعاليات التي تقام على هامش المهرجان لها مؤتمرات صحفية، مؤكدا أنهم يسعوا جاهدين لتقديم دورة عالمية على أعلى مستوى، من أجل تحقيق نجاح يليق بليبيا ويتناسب مع أحلام وطموحات بنغازي وأهلها.

تفاصيل مهرجان صيف بنغازي

الجدير بالذكر إن مهرجان صيف بنغازي يقام في الفترة من 1 أغسطس إلى 15 أغسطس، ويقام على هامشه العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية.