مهرجان العلمين.. الترحيب البدوي وفلكلور الجنوب في ختام عروض الأسبوع الثالث لقصور الثقافة

القاهرة - محمد ابراهيم - في حضور جماهيري كبير، شهد الممشى السياحي بالمنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة، الأربعاء، باقة متميزة من العروض الفلكلورية، في ختام فعاليات الأسبوع الثالث لعروض الهيئة العامة لقصور الثقافة بمهرجان العلمين في نسخته الثانية، وذلك ضمن برنامج وزارة الثقافة، المقدم برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

عروض فرقة مطروح للفنون الشعبية

استهلت الفعاليات مع باقة من الفقرات الاستعراضية التراثية قدمتها فرقة مطروح للفنون الشعبية بقيادة الفنان حسن عامر، منها "الترحيب البدوي، الفرح، والحجالة" بجانب فقرة التنورة التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

عروض فنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية

وشهد الجزء الثاني من الحفل عروضًا مميزة قدمتها فرقة الأقصر للفنون الشعبية، منها التحطيب، الصعيدي، والفرح الأقصري، هذا بالإضافة إلى فواصل غنائية بمصاحبة الربابة والمزمار البلدي والناي والإيقاعات الشرقية بقيادة الفنان محمد فاروق.

العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية

وتقدم العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية.

وتتجدد فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمهرجان، الأسبوع المقبل بداية من الأحد وحتى الأربعاء 7 أغسطس، مع مجموعة متنوعة من عروض الفنون الشعبية.

مهرجان العلمين

ويعد مهرجان العلمين الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويشهد هذا العام فعاليات جديدة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصًا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور، مما يجعله مقصدًا سياحيًا مهمًا لآلاف الزائرين من مصر والعالم.