تاريخ ومعالم سانت كاترين في رابع أيام الملتقى 17 لشباب "أهل مصر"

القاهرة - محمد ابراهيم - تتوالى فعاليات الأسبوع الثقافي السابع عشر لشباب المحافظات الحدودية المشاركين بمشروع "أهل مصر"، والمقام بمحافظة جنوب سيناء، برعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ، نائب رئيس الهيئة تحت شعار "يهمنا الإنسان".

التعريف بتاريخ سانت كاترين

بدأ اليوم الرابع من الأسبوع الثقافي مع لقاء بالوحدة المحلية، للتعريف بتاريخ سانت كاترين وأهم معالم تلك المدينة التراثية، تحدث خلاله الشيخ جميل عطية- دليل بدوي، عن الأهمية التي اكتسبتها المدينة نتيجة موقعها الجغرافي، موضحًا أنها تقع على ارتفاع 1600 متر فوق سطح البحر، وتضم مجموعة من أبرز المعالم السياحية والتاريخية في مصر من أهمها جبل سانت كاترين، وجبل موسى، وأصبح وجهة للزائرين بغرض الرحلات الدينية الروحانية، ودير سانت كاترين الذي يعد من أقدم الأديرة المسيحية في العالم، ويشتمل على مكتبة قديمة تضم مخطوطات نادرة.

وتابع قائلًا: من الأماكن التي تتمتع بإطلالات رائعة على الوديان والجبال، جبل "باب الدنيا" وعُرف بذلك الاسم لأن النظر من أعلى قمته يجعلك تشاهد الدنيا من خلال مناظر لن تراها، إلا من أعلى ومنها جبال كاترين، خليج السويس، وجبال البحر الأحمر هذا بجانب متعة التسلق أيضًا.

واختتم الشيخ "عطية" حديثه بتقديم لمحة عن أشهر النباتات النادرة والمتنوعة بسانت كاترين بسبب طبيعة مناخها الجبلي والبيئة الصحراوية، ومنها: الأرطاة، الشيح، القيصوم، العشار، العرعر، الحبق، الحلبة الحمراء، السدر، الزعتر، الحنظل، البصل الصحراوي، البابونج، الكليل، الصبار، البطم الأطلسي، القِرط، الزعرور، العرعار، والقباء، موضحا الدور الذي تلعبه تلك النباتات في الحفاظ على التوازن البيئي بالمنطقة.

أعقب ذلك دوري ثقافي بين شباب المحافظات شهد 6 جولات تتضمنت مجموعة من الأسئلة في مختلف المجالات بهدف بث روح التنافس الإيجابي بين المشاركين.

ورش فنية

على صعيد آخر، تواصلت فعاليات الورش الفنية والحرفية المقدمة بالنادى الاجتماعي، في مجالات "الخيامية، الأركيت، الديكوباج، الريزن، الطرق على النحاس، الحفر على الصدف،

الحلي والإكسسوارات، الجلود، الأداء المسرحي، التصوير الفوتوغرافي والفوتوشوب، والرسوم المتحركة، وذلك استعدادا للحفل الختامي المقام غدا الجمعة.

شهد الفعاليات د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وأحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمدير التنفيذي للملتقى.

الملتقى السابع عشر لشباب المحافظات الحدودية

"الملتقى السابع عشر لشباب المحافظات الحدودية" تقيمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة جنوب سيناء.

ويشهد الملتقى خلال فترة إقامته زخما كبيرا في الأنشطة والفعاليات، تتنوع ما بين اللقاءات التثقيفية والورش الفنية والجولات الميدانية، باستضافة ١١٠ شابا وفتاة من المحافظات الحدودية شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، بالإضافة إلى القاهرة (حي الأسمرات).

مشروع أهل مصر

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.