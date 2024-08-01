اليوم.. جنات تطرح أغنيتها الجديدة "لو اتجوزت"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد المطربة "جنات "لطرح أغنيتها الجديدة "لو اتجوزت "اليوم عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

آخر أعمال جنات



يذكر أن آخر أعمال جنات أغنية وحدة وحدة"، باللهجة المغربية من كلمات وألحان شريف شادي، توزيع يوسف حسين، مكس ماستر ماهر صلاح.

كلمات أغنية وحدة وحدة

قلبي ضرب دقه وحده وحده وحده

والفتو وربيت الكبده وحده وحده

ومعرفت كيفاش جرالي وحده وحده

معرفت نمشي ولا نوقف قلبي ولا يرجف بعقلي دايره روايات لحكايه معايا سالات

حبيتو وبغيتو انا قولو قولو

وشفتو معرفت انا فين قولو قولو

وداني وادنا دنا حبيبي

نهاري ليوم باين زوين باين زوييييييييييين حبيبي

العين تشوف والقلب يحس هكدا كتبدا

وراه لغرام معنو حس والعشق ولابده

جاني على الكانه والخاطر انايا بعده

ماهيا الا ثواني خيالي سافر وداني معرفت واش انا كنحلم حالي مابقا يتفهم

حبيتو وبغيتو أنا قولو قولو

وشفتو معرفت أنا فين قولو قولو

وداني وادنا دنا حبيبي

نهاري ليوم باين زوين باين زويييييييييين حبيبيي.