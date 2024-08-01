ورش تعليمية وفنية متنوعة في الأنشطة الصيفية بمواقع قصور الثقافة بالبحيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت المواقع الثقافية بفرع البحيرة، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن الأنشطة الصيفية التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، فى إطار برامج وزارة الثقافة.

ونظم قصر ثقافة دمنهور دورة تدريبية ICDL للأطفال تدريب أحمد البسيوني، بالإضافة إلى ورش رسم، وورشة حساب ذهني تدريب أسماء حجاج. كما قدم قصر ثقافة أبوالمطامير ورشة تعليم أساسيات اللغة الإنجليزية للأطفال قدمها محمد رمضان.

ورش فنية

وشملت الفعاليات ورشًا فنية وألعابًا تفاعلية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإشراف سالي المنزلاوي، بجانب عرض فني لفرقة البحيرة للإنشاد الديني بقيادة المنشد أسامة علام، تضمن مجموعة متنوعة من التواشيح والابتهالات الدينية.

واستمرارًا للأنشطة التى تقام بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة البحيرة، برئاسة محمد البسيوني، عقد قصر ثقافة كفر الدوار ورشة تعليم رسم وتلوين للأطفال تدريب الفنانة لمياء فتحي، وورشة خط عربي "ديواني" بمركز الإبداع الفني بدمنهور تدريب محمد محمود، واختتم قصر ثقافة الطفل دورة للأطفال بنادي التكنولوجيا تدريب محمد القليني.

يوم ترفيهي للأطفال ذوي الهمم

وأقام بيت ثقافة كوم حمادة ورشة تعليم فن الزنتانجل "Zentangle" للفنانة منار الخولي، وفى بيت ثقافة إدكو أعدت ورشة تعليم الرسم تنفيذ كمال يعقوب، وفي مركز الإبداع الفني بدمنهور أقيم يوم ترفيهي للأطفال ذوي الهمم شمل ورش عمل قص ولصق، وألعابًا تفاعلية، ورسم على الوجه، بجانب عرض فني لفرقة "أنا قادر بشكل مختلف" لذوي الهمم تنفيذ نفذته إيمان القمحاوي.

وفي السياق نفسه قدمت مكتبة البريجات الثقافية ورشة رسم وتلوين عن شعار محافظة البحيرة للأطفال.