نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بيان رسمي، وفاة حسام شوقي، المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجين الفنيين بالشركة، محمود كمال وفتحي إسماعيل، الذين تعرضوا لحادث مروري أليم على طريق الضبعة.

جاء في البيان: "تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الزملاء حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال جمال الدين، العاملين بشركة سينرجي، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وتتقدم الشركة والعاملون بها بخالص العزاء لأسر المتوفين."

خسارة الإنتاج الفني

ورحل حسام شوقي، الذي شغل منصب المشرف العام للإنتاج في شركة سينرجي، بعدما ساهم في العديد من الأعمال الفنية المتميزة مثل "ونحب تاني ليه" و"الاختيار"، وكان له دور بارز أيضًا في تقديم أعمال درامية ناجحة نالت إعجاب الجماهير والنقاد.

مسيرة محمود كمال الفنية

المنتج الفني محمود كمال كان له بصمة واضحة في الإنتاج الدرامي، حيث عمل على إنتاج مجموعة من الأعمال الناجحة للفنان عادل إمام، منها مسلسل "فرقة ناجي عطالله" و"العراف" و"عفاريت عدلي علام" و"مأمون وشركاه" و"صاحب السعادة" و"أستاذ ورئيس قسم". لقد ساهمت جهوده في تقديم أعمال تلفزيونية حققت نجاحات كبيرة على مستوى المشاهدات والنقد.

خسارة مؤثرة في المجال الفني

يشكل رحيل حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل خسارة كبيرة لعالم الإنتاج الفني في مصر، حيث كانوا من الكوادر المتميزة التي ساهمت في صناعة الدراما التلفزيونية.