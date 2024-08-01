نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يا وجع القلب.. عصام السقا ينعي المنتجين الثلاثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّر الفنان عصام السقا عن حزنه العميق لوفاة زملائه المقربين، المنتجين الثلاثة حسام شوقي، محمود كمال، فتحي إسماعيل، بكلمات مؤثرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب عصام السقا، منشورًا قال فيه: "يا وجع القلب ياااااا، إخواتي وأقرب الناس لقلبي ماتوا. حسام شوقي، فتحي إسماعيل، محمود كمال، في ذمة الله".

إشادة بطيبة الراحلين

وأضاف السقا في منشوره: "أشهد الله أنهم كانوا أطيب وأجمل وأنضف الناس، يا رب الصبر من عندك يا رب"، تعبر هذه الكلمات عن عمق العلاقة التي كانت تجمعه بالراحلين وتبرز مدى محبته له.

تفاصيل الحادث الأليم

تعرض المنتج حسام شوقي، المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجان الفنيان محمود كمال وفتحي إسماعيل لحادث مروري مروع على طريق الضبعة. أدى الحادث إلى وفاتهم على الفور، فيما تم نقل زميلهم المنتج الفني تامر فتحي إلى المستشفى بعد إصابته البالغة، حيث كان معهم في السيارة وقت وقوع الحادث.

خسارة فادحة للوسط الفني

وتعد هذه الحادثة خسارة فادحة للوسط الفني، حيث فقد ثلاث شخصيات بارزة ومؤثرة في مجال الإنتاج الدرامي.