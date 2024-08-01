نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمن الأنشطة الصيفية.. قصور الثقافة تدعم المرأة بلقاءات توعوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة متنوعة من اللقاءات التوعوية والبرامج التثقيفية التي تهتم بشؤون المرأة في عدد من المحافظات، وذلك ضمن فعاليات الأنشطة الصيفية وبالتنسيق مع برامج وزارة الثقافة.

التوعية بمخاطر التهاب الكبد والإدمان

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الوبائي، نظم بيت ثقافة سرس الليان بمحافظة المنوفية لقاءً بعنوان "الإدمان والإصابة بالتهاب الكبد" في مدرسة محمد فريد الابتدائية، قدمت هيام سراج الدين، أخصائي ثقافي، خلال اللقاء شرحًا لأعراض المرض وتأثيراته الخطيرة على الكبد والصحة العامة، وأوضحت أسباب انتشاره مثل الانتقال عن طريق الدم أو سوائل الجسم، لافتةً إلى أن الإدمان يزيد من خطر الإصابة، بينما لا ينتقل الفيروس عبر العطس أو السعال.

محاضرات توعوية في شبرا الخيمة

في قصر ثقافة بهتيم بشبرا الخيمة، محافظة القليوبية، عُقدت محاضرة بعنوان "التهاب الكبد الوبائي: الأعراض والعلاج"، قدمتها د. فاطمة عزب من الإدارة الصحية بشبرا الخيمة شرق. تناولت المحاضرة أسباب التهاب الكبد، وطرق الوقاية والعلاج، مع تسليط الضوء على جهود الدولة في القضاء على الفيروس.

دور المرأة في الحفاظ على التراث الثقافي

ضمن الأنشطة المقدمة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، قدمت نهال جمال في قصر ثقافة الخارجة بالوادي الجديد، لقاء بعنوان "المرأة والتراث الثقافي: الحفاظ على الهوية ومحاربة التهميش".

تطرقت فيه إلى دور المرأة في الحفاظ على التراث الثقافي كعامل أساسي لحماية الهوية، خاصة في المناطق الحدودية، عبر التأثر بالعادات والأعراف، وتربية الأبناء، ونقل الحكم والأمثال والموروثات الشعبية، والصناعات اليدوية الصغيرة مثل صناعة السجاد والحلي.

أنشطة ثقافية مكثفة

تأتي هذه الأنشطة ضمن أجندة فعاليات مكثفة أعدتها هيئة قصور الثقافة مؤخرًا، وتتضمن المشاركة في مهرجان العلمين بدورته الثانية، وانطلاق مهرجان أهالينا الصيفي في عدة محافظات، وتقديم العروض الفنية بالمدن الساحلية ضمن البرنامج الصيفي، إلى جانب الفعاليات المقدمة في قرى حياة كريمة والمشروع الثقافي في مناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات.