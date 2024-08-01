نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش قادر أصدق.. إدوارد ينعي المنتج حسام شوقي بكلمات مؤثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان إدوارد المنتج حسام شوقي، الذي توفي اليوم إثر حادث سير، عبر رسالة مؤثرة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

كتب إدوارد: "مش قادر أصدق ومش مستوعب، صاحبي وعشرة العمر مات، هموت والله كان معايا امبارح ودعني ببوسته في راسه وأنا ماشي. مش قادر أتحمل الوجع ده، الله يرحمك يا حسام ربنا يجمعني بيك يا صاحبي."

آخر أعمال حسام شوقي

وكانت آخر أعمال المنتج حسام شوقي مسلسل "الحشاشين"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي،ودارت أحداث المسلسل في إطار تاريخي خلال القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين حسن الصباح، وقيادته لفرقة اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك الحقبة.

إدوارد وأحدث أعماله الدرامية

أما بالنسبة للفنان إدوارد، فقد كان آخر أعماله مسلسل "بقينا اتنين"، الذي عرض عبر شاشات التلفزيون في الموسم الرمضاني الماضي. تميز المسلسل بإطار كوميدي درامي، حيث تناول قصة امرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، وتحاول التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها، وكذلك طليقها.

نجوم مسلسل "بقينا اتنين"

شارك في بطولة مسلسل "بقينا اتنين" عدد كبير من النجوم والنجمات، من بينهم شريف منير، رانيا يوسف، عمرو وهبة، تامر فرج، مروة عبد المنعم، ميمي جمال، وغيرهم. العمل من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.