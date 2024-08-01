كريم أبوذكرى ناعيًا المنتجين حسام شوقى ومحمود كمال وفتحى إسماعيل: خبر صعب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 04:32 مساءً - نعى المنتج كريم أبوذكري، المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل إثر تعرضهم لحادث أليم بطريق الضبعة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب كريم أبوذكري: "خبر صعب أوي أوي، البقاء لله في الحبايب حسام شوقي وفتحي إسماعيل، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وانتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، في محاولة للوقوف على أسبابه، وتقديم الإسعافات للمنتجين الثلاثة، إلا أنهم فاضت روحهم إلى بارئها.

وفي ديسمبر الماضي، دخل المنتج فتحي إسماعيل عالم السينما بفيلم "أنا وابن خالتي"، بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب، وكان هذا العمل هو الفيلم الأول من إنتاج فتحي إسماعيل، ويشاركه المنتج يوسف الطاهر، وعرض الفيلم في دور العرض السينمائية يناير الماضي، في مصر والوطن العربي والخليج.