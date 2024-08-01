عمرو الليثي ينعي المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 04:32 مساءً - نعى الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ونائب رئيس غرفة صناعة السينما، المنتجين الكبار حسام شوقي المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، ومحمود كمال وفتحي إسماعيل المنتجين الفنيين بالشركة، والذين وافتهم المنية اليوم الخميس، متقدما بخالص العزاء إلى أسرة الإعلام المصري والعربي وللمسئولين في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة سينرجي للإنتاج الفني بخالص العزاء، وداعيًا الله أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم أسرتهم ومحبيهم الصبر والسلوان.

نعى عمرو الليثي للمنتجين الراحلين

ونشر الليثي عبر صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل: «خالص العزاء في وفاة أخواتي الأعزاء أحباء قلبي المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل.. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفو عنهم يا رب.... وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وأوضح «الليثي»، أن المنتجين الراحلين آثروا الدراما والسينما المصرية والعربية بالعديد من الأعمال المتميزة، مردفا: «رحم الله فقداء الإعلام والدراما والسينما المصرية والعربية وأسكنهم فسيح جناته».