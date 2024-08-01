نقابة المهن السينمائية تنعي المنتجين حسام شوقى ومحمود كمال وفتحي إسماعيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 05:29 مساءً - نعت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب وأعضاء مجلس الإدارة ببالغ الحزن والأسى، كل من المنتج حسام شوقي المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجين الفنيين بالشركة فتحي إسماعيل ومحمود كمال الذي توفوا إثر تعرضهم لحادث مروع على طريق الضبعة.

نعى السينمائيين للمنتجين الثلاثة الراحلين

وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسر الراحلين، داعين المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

يذكر أن المنتج حسام شوقي، عمل مشرفا عاما على الإنتاج في عدد من الأعمال الفنية، نذكر منها، مسلسل ونحب تاني ليه ومسلسل الاختيار.

وقدم محمود كمال كمنتج فني عدد من الأعمال الناجحة للفنان عادل إمام مسلسل فرقة ناجي عطالله وكذلك في مسلسل العراف ومسلسل عفاريت عدلي علام ومسلسل مأمون وشركاه ومسلسل صاحب السعادة وأستاذ ورئيس قسم.

أما المنتج فتحي إسماعيل فله تجارب مهمة فى السينما منها فيلم أنا وابن خالتي بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب.