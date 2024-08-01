الكاتب الصحفي عادل حمودة ينعى المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال

القاهرة - محمد ابراهيم - ببالغ الحزن والأسى نعى الكاتب الصحفي عادل حمودة وفاة المنتج حسام شوفي المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجان الفنيان بالشركة محمود كمال وفتحي إسماعيل، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم اليوم، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتقدم عادل حمودة بخالص العزاء والمواساة لأسر الراحلين وأن يلهمهم الصبر والسلوان.



الشركة المتحدة تنعى وفاة حسام شوفي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل

كما نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بيان رسمي، وفاة حسام شوقي، المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجين الفنيين بالشركة، محمود كمال وفتحي إسماعيل، الذين تعرضوا لحادث مروري أليم على طريق الضبعة.

وجاء في البيان: "تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الزملاء حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال جمال الدين، العاملين بشركة سينرجي، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وتتقدم الشركة والعاملون بها بخالص العزاء لأسر المتوفين."

ورحل حسام شوقي، الذي شغل منصب المشرف العام للإنتاج في شركة سينرجي، بعدما ساهم في العديد من الأعمال الفنية المتميزة مثل "ونحب تاني ليه" و"الاختيار"، وكان له دور بارز أيضًا في تقديم أعمال درامية ناجحة نالت إعجاب الجماهير والنقاد.