حالته حرجة.. تطورات الحالة الصحية للمنتج تامر فتحي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد وفيق عن تفاصيل تطورات الحالة الصحية للمنتج تامر فتحي الذي أصيب على أثر حادث برفقة المنتج فتحي إسماعيل وحسام شوقي ومحمود كمال، أثناء ذهابهم إلى الساحل الشمالي تعرضوا لحادث سير مروع على طريق الضبعة، أدى إلى وفاة الثلاثة على الفور، بينما تم نقل المنتج الفني تامر فتحي إلى المستشفى ويعد هو الناجي الوحيد من الحادث.

وكتب الفنان أحمد وفيق منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: "الأخ العزيز المنتج تامر فتحي نجا من الحادث، وفي حاله حرجة.. ادعوا له ربنا يقومه بالسلامة ويحفظه".

كما كشف مصدر طبي، إن المنتج تامر فتحي منذ قليل، عن أن حالته صعبة وهو حاليًا يتلقى العلاج في مستشفى العلمين.

نعي الشركة المتحدة

نعت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الـ 3 منتجين ومن المقرر الكشف موعد الجنازة خلال الساعات المقبلة.

وجاء بيان الشركة المتحدة، كالتالي: تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزملاء حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال جمال الدين، العاملين بشركة سينرجي، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وتتقدم الشركة والعاملون بها بخالص العزاء لأسر المتوفين.

نعي نقابة المهن السينمائية

نعت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب وأعضاء مجلس الإدارة ببالغ الحزن والأسى، كل من المنتج حسام شوقي المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجين الفنيين بالشركة فتحي إسماعيل ومحمود كمال الذي توفوا إثر تعرضهم لحادث مروع على طريق الضبعة، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسر الراحلين، داعين المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

نبذة عن المنتجين

يذكر أن المنتج حسام شوقي، عمل مشرفا عاما على الإنتاج في عدد من الأعمال الفنية، نذكر منها، مسلسل ونحب تاني ليه ومسلسل الاختيار.

وقدم محمود كمال كمنتج فني عدد من الأعمال الناجحة للفنان عادل إمام مسلسل فرقة ناجي عطالله وكذلك في مسلسل العراف ومسلسل عفاريت عدلي علام ومسلسل مأمون وشركاه ومسلسل صاحب السعادة واستاذ ورئيس قسم.

أما المنتج فتحي إسماعيل فله تجارب مهمة فى السينما منها فيلم أنا وابن خالتي بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب.