نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواهب الغناء العربى والرق وكورال الأطفال فى مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد تقديم فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بحفل يقام في الثامنه والنصف مساء السبت ٣ أغسطس على مسرح أوبرا دمنهور لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفنى للمركز الدكتور سامح صابر فصل الغناء العربى تدريب وقيادة الدكتورة سهير حسين بمصاحبة الدارسين بفصل الرق تدريب وقيادة إيهاب عباس ومشاركة فصول كورال أطفال أوبرا الإسكندرية ودمنهور تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني وإشراف فني للدكتورة هدى حسني.

فيقدم فصل الغناء العربى بمصاحبة فصل الرق مجموعة من المؤلفات الموسيقية والغنائية التراثية والوطنية منها " أحلف بسماها، الله الله ع المستقبل، طوبة فوق طوبة، ياحبيبتي يامصر ويا أغلى أسم، موسيقى تمر حنه،لونجا رياض،سماعى نهاوند وبعمرى كله حبيتك،يابهجة الروح، ياورد على فل وياسمين، ظبي من الترك، خفيف الروح، وجهك مشرق، أنت المدلل، دور قد ما احبك، موشح ملا الكاسات. أداء الواعدين " شهد محمد، ندى قدرى' جنات زيدان، تمارا أحمد ومريم مكين، جنه اسامه،شمس الأسواني، أدهم الكاشف، ميدو البحيري، نادية خطاب ولاما حازم وصوليست (رق) إيهاب عباس " .

كما يتغنى كورال أطفال أوبرا الإسكندرية ودمنهور بباقة من أجمل الأغانى منها " مصر التى فى خاطرى، يمامة بيضا، كان فى فراشة، فيها حاجة حلوة، دولا مين، إسلمى يا مصر، يا حبايب مصر ، لحن الشيالين، انا عندى بغبغان،مصر تتحدث عن نفسها، يا مصر يحميكى لأهلك ومن الفلكلور المصرى بفته هندى وThe Zolo Warriors ( African Folk Song) أداء " إلينا أحمد، بهار نور، كارما الشرقاوى، اريام حسام وروان محمد "

مركز تنمية المواهب

يذكر إن مركز تنمية المواهب تاسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم اقساما متعدده، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.