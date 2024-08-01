نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء سويدان تكشف تفاصيل زواجها وكواليس "الوصفة السحرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد نجاحها في مسلسل "الوصفة السحرية" كشفت الفنانة لقاء سويدان، عن تفاصيل كواليس العمل بالإضافة إلى الحديث عن أزواجها السابقين وطبيعة علاقتها بهم حاليًا بعد الطلاق.

وصرحت لقاء سويدان عن زواجها في سن صغير، خلال لقائها في إحدى البرامج الإذاعية، حيث قالت: "أنا عندي بنوتة 19 سنة، وعلاقتي كويسة جدا بوالدها، لدرجة إنها بتقول لي كل يوم، لما انتوا بتحبوا بعض سبتوا بعض ليه، قلت لها مش شرط إني بحبه وبحترمه أكمل معاه، وعمري ما قلت عليه كلمة مش كويسة قدامها.



وتابعت:" هي ملهاش علاقة بعلاقتي أنا بيه وده الصح، إذا احنا بنحب ولادنا لازم نخلي علاقتهم كويسة بينا".

وعن كواليس العمل قالت لقاء: "مش فارق معايا أوي إن يكون فيه حاجة بيني وبين الناس، لأن علاقتي كويسة أوي بزمايلي، وكانت أول مشاهد جمعتني مع إسلام جمال وبسمة داوود، وبانت الأجواء من أول تعامل، وأنا ميهمنيش الشخص لكن يهمني الممثل".

أحداث مسلسل الوصفة السحرية



مسلسل الوصفة السحرية تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها



أبطال مسلسل الوصفة السحرية



ويشارك في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" نخبة من نجوم الفن المصري، منهم شيري عادل، رانيا منصور، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، ويُعرض المسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.