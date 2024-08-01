نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنانة شهيرة: مينفعش نحاسب بعض ربنا هو اللي يحاسبنا.. وبلاش نبقى أوصياء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة شهيرة حمدي، أنها ابتعدت عن الفن بسبب تفرغها لحياتها الشخصية، وحبها للتمثيل والموهبة التي أنعم بها الله عليها كانت تنشغل بها وتحقق ذاتها بنفسها.

تصريحات شهيرة



وتابعت الفنانة شهيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"في وقت من الأوقات حسيت إني لازم أبعد عن الحاجه اللي بحبها، والحجاب ملوش علاقة بالتمثيل بس الكلام ده كان في البداية لكن دلوقتي الحجاب فرض نفسه علينا في مجتمعنا والمرأة المحجبه ليها مشاكلها.. مش فاهمة ليه بيربطوا الحجاب بالتمثيل".

وأشارت شهيرة، إلى أن كل شخص حر في حياته من حيث ارتداء الحجاب،:"إحنا مينفعش نحاسب بعض، في حاجه إسمها ربنا هو اللي يحاسبنا مش لازم نبقى أوصياء على بعض كل شخص يختار طريقه والتركيبة اللي عاوز يعيشها".

واختتمت الفنانة شهيرة، أن الفنان الراحل أحمد زكي كان قريب منها للغاية وزملاء في الوسط واستمرت صداقتهما حتى أواخر أيامه ولكن عندما علم أن هناك علاقة بيني وبين زوجي الراحل محمود ياسين أحب أن يتأكد من أنها علاقة جادة ستنتهي بالزواج.

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.