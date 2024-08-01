أول صور من حادث سيارة المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل

القاهرة - محمد ابراهيم - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، مجموعةً من الصور لحادث المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل ، بينما تم نقل المنتج الفني تامر فتحي للمستشفى في حالة خطرة، والذي كان بصحبتهم في السيارة، حيث ظهرت السيارة مدمرة بالكامل.





تفاصيل الحادث



والجدير بالذكر أنه قد توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس، كلا من المنتج حسام شوقي المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، ومحمود كمال وفتحي إسماعيل، إثر تعرضهم لحادث مروري مروع على طريق الضبعة اتجاه الساحل الشمالي.





نعي نقابة المهن السينمائية

ونعت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة رئيس اتحاد الفنانين العرب وأعضاء مجلس الإدارة ببالغ الحزن والأسى، كل من المنتج حسام شوقي المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجين الفنيين بالشركة فتحي إسماعيل ومحمود كمال الذي توفوا إثرتعرضهم لحادث مروع على طريق الضبعة، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسر الراحلين، داعين المولي عز وجل أنيتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

نبذة عن المنتجين









ويذكر أن المنتج حسام شوقي، عمل مشرفا عاما على الإنتاج في عدد من الأعمال الفنية، نذكر منها، مسلسل ونحب تاني ليه ومسلسل الاختيار.

وقدم محمود كمال كمنتج فني عدد من الأعمال الناجحة للفنان عادل إمام مسلسل فرقة ناجي عطالله وكذلك في مسلسل العراف ومسلسلعفاريت عدلي علام ومسلسل مأمون وشركاه ومسلسل صاحب السعادة واستاذ ورئيس قسم.

أما المنتج فتحي إسماعيل فله تجارب مهمة فى السينما منها فيلم أنا وابن خالتي بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب.