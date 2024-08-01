نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. كريم عبد العزيز ينعى المنتجين محمود كمال وحسام شوقي وفتحي اسماعيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نعى الفنان كريم عبد العزيز وفاة المنتجين الثلاثة حسام شوقي، ومحمود كمال، وفتحي إسماعيل، الذي رحلوا عن عالمنا منذ قليل في حادث سير، حيث نشر صورة لهم على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

و علق عليها قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون بكل الألم والحزن.. أنعي أخواتي وأصحابي وحبايبي،، حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال.. اللهم ارحمهم واسكنهم فسيح جناتك.. لقد كانوا مثالا للرجولة والأصالة.. ربنا يرحمهم ويصبر اهلهم ويصبرنا جميعا..".

خسارة كبيرة للوسط الفني



يشكل رحيل حسام شوقي، محمود كمال، وفتحي إسماعيل خسارة كبيرة للوسط الفني في مصر، حيث كانوا من الشخصيات البارزة في مجال الإنتاج التلفزيوني والسينمائي.

آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز، مسرحية "السندباد" ويشارك بها عدد كبير من الفنانين بجانب الفنان كريم عبدالعزيز، أبرزهم: نيللي كريم، شيماء سيف، بيومي فؤاد، ومصطفى خاطر، عبد الرحمن حسن، محمد مغاوري،وآخرين، ومن إنتاج آلاء الغزالي.

تفاصيل مسرحية "السندباد"

تدور أحداث المسرحية، في إطار مليئ بالإثارة و التشويق حول هروب عمر أبو الهول من المعلم سنوسي، لكنه وجد نفسه في مقبرة قديمة، وفيها سلسلة سحرية تعود به إلى زمن السندباد انتحل عمر شخصية السندباد، ليعيش حياة المغامرات والبطولات، والتي سيتم عرضها ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة 2024.