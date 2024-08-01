نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنان عمر الشناوي أول الحاضرين لاستقبال جثامين المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص الفنان عمر الشناوي، حفيد النجم كمال الشناوي على حضور جنازة وتشييع جثامين المنتجين الثلاثة حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال، في مكان نشأتهم بكفر القصار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

و ينتظر أهالي محافظة الغربية تحديدًا أهالي كفر القصار، وصول جثامين المنتجين الثلاثة حسام شوقي، فتحي إسماعيل، محمود كمال، لتشييع جثمانهم ودفنهم اليوم بكفر القصار.



تفاصيل الحادث الأليم

تعرض المنتج حسام شوقي، المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجين الفنيين محمود كمال وفتحي إسماعيل لحادث مروري مروع على طريق الضبعة. أدى الحادث إلى وفاتهم على الفور، فيما تم نقل زميلهم المنتج الفني تامر فتحي إلى المستشفى بعد إصابته البالغة، حيث كان معهم في السيارة وقت وقوع الحادث.

خسارة كبيرة للوسط الفني

يشكل رحيل حسام شوقي، محمود كمال، وفتحي إسماعيل خسارة كبيرة للوسط الفني في مصر، حيث كانوا من الشخصيات البارزة في مجال الإنتاج التلفزيوني والسينمائي.

آخر أعمال الفنان عمر الشناوي

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عمر الشناوي مسلسل "الوصفة السحرية" وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي، حول أن عدة زوجات تعاني من المشاكل والخلافات مع أزواجهن، ثم يعثرن على كتاب عن العلاقات الزوجية يعكس محتواه ما يدور في الواقع بشكل مطابق، فيتخذن على إثره قرارات تقلب حياتهن رأسًا على عقب، كما تؤثر هذه القرارات على جميع من حولهن.

طاقم عمَل مسلسل "الوصفة السحرية"

كما يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم أبرزهم: شيري عادل (شيرين عادل)، إسلام جمال، هيدي كرم، بسمة داود، كارولين عزمي، عمر الشناوي، هالة فاخر، سلوى محمد علي، أسامة عبدالله، سلوى عثمان، رانيا منصور، عماد رشاد، شروق إبراهيم، لقاء سويدان وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف: هاني سرحان، وإخراج: خيري سالم.