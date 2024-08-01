نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتفليكس عن مواعيد مواسم جديدة من Squid Game في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة نتفليكس عن موعد طرح الموسم الثاني من مسلسل "Squid Game"، حيث سيتم عرضه يوم الخميس 26 ديسمبر المقبل.

الموسم الثالث



كشفت نتفليكس أيضًا عن طرح الموسم الثالث والأخير من سلسلة "Squid Game" في عام 2025، دون الإعلان عن موعد محدد حتى الآن.

طاقم الممثلين



شي في الموسم الثاني من "Squid Game"، سيعود الطاقم الأساسي المكون من:

- Lee Jung-Jae

- Lee Byung-Hun

- Wi Ha-Jun

- Gong Yoo

كما ستشمل اللاعبين الجدد الذين تمت إضافتهم إلى الموسم الجديد:

- Yim Si-Wan

- Kang Ha-Neul

- Park Sung-Hoon

- Yang Dong-Geun

لم يتم الكشف الشخصيات التي سيلعبها اللاعبون الجدد حتى الآن.