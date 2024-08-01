نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على هدية أبناء عمرو وهبة بمناسبة عيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان عمرو وهبة على اعلان هدية أولاده بطريقة كوميدية، حيث كتب على صفحته الشخصية على فيسبوك "بمناسبه عيد ميلادى يحيى وغاليه اولادى قررو يهدونى كتابين من مكتبتهم اسم الأول ذا دوج مان والتانى النمر ونوبات الغضب..فا اتمنى تكون برأه مش اسقاط"





آخر أعمال عمرو وهبة

ويذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو وهبة الفنية، هو مشاركته في مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير ورانيا يوسف، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "بقينا اتنين"

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: رانيا يوسف، شريف منير، عمرو وهبة، تامر فرج، مروة عبد المنعم، ميمي جمال، وغيرهم، والمسلسل من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.









نبذة عن عمرو وهبة





عمرو وهبة هو ممثل مصري من مواليد مدينة بورسعيد عام 1985. تخرج في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر. لم يبدأ مسيرته الفنية مباشرةً بعد التخرج، بل عمل في شركة اتصالات كمسوق، ثم انتقل إلى مجال الكتابة الساخرة. أصبح ضمن فريق الكتابة للبرنامج الساخر الذي يقدمه المذيع أكرم حسني، وانتقل بعدها لفريق كتابة برنامج "البلاتوه" وبرنامج "أبلة فاهيتا".





قدم فيديوهات كوميدية ناجحة مثل "الموظف المثالي" و"نجوم بتحب مصر"، وظهر لأول مرة كممثل في برنامج SNL بالعربي في موسميه الثالث والرابع حتى عام 2016. انطلق في عالم التمثيل عام 2018 في مسلسل "كلبش 2".