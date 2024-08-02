نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. منة فضالي تنعي الراحل تامر فتحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة منة فضالي على نعي المنتج الراحل تامر فتحي، بعد تعرضه لحادث خطير، أدى وفاته هو وأصدقاؤه الثلاثة حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

حيث نشرت صورة له، وأرفقتها بتعليق قالت فيها:"يا تامر كان عندي أمل إن ربنا حيشفيك وتقوم بسلامه أنا مش عارفه اقول إيه حتوحشني أو ي يا صاحبي حتكلم مع مين أنا طيب بعد كده".



وأضافت:"ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبر اهلك وكل اللي بيحبوك علي فراقك، إنا لله وإنا إليه راجعون، تامر فتحي لحق بصحابه".



وتابعت:"اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة".



تعليقات الجمهور على منشور منه فضالي

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم أجعلهم من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، وغيرها من التعليقات.



منه فضالي تنتهي من مسلسل أزمة ثقة

انتهت الفنانة منة فضالي من تصوير آخر مشاهد مسلسل أزمة ثقة، خارجي، داخل احدى الفيلات، الليلة، واستمر التصوير قرابة 15 ساعة متواصلة، وهو العمل الذي يشاركها بطولته هاني عادل ونجلاء بدر، وملك زاهر، ومن المقرر عرضه قريبا على احدى المنصات الرقمية الشهيرة.



آخر أعمال منه فضالي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال منه فضالي مسلسل كوبرا ومحارب والذين حازوا على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

