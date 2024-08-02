نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حد النجوم.. هايدي موسى في سهرة خاصة من العلمين مع سارة حازم على "ON" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية سارة حازم طه، مساء الأحد المقبل، المطربة هايدي موسى، على قناة "‏ON"، وتأتي هذه السهرة ضمن فعاليات "حد النجوم" والتي تستضيف كبار نجوم الفن والرياضة من قلب مدينة العلمين، وتبث على شاشات الشركة المتحدة.

تفاصيل حلقة هايدي موسى

تكشف المطربة هايدي موسى في هذه السهرة عن العديد من الأسرار والكواليس، وتتحدث عن مهرجان العلمين، وانطباعاتها عن التنظيم، وأيضًا عن مشوارها الفني، وتجربتها مع برامج اكتشاف المواهب.

كما تتحدث عن اختيارها لأغانيها والمعايير التي تختار على أساسها، وما هي الأغنية الأنجح في مسيرتها، وتجيب على السؤال: "من هو المؤلف والملحن الأقرب لأفكارها؟"، وتوجه خلال الحلقة نصائح للشباب في بداية طريقهم بمجال الغناء.



تتحدث هايدي موسى عن خوضها لتجربة التمثيل، ودورها في مسلسل "لأعلى سعر"، واختيارها لجائزة أفضل مطربة صاعدة.

سهرات "حد النجوم"

سهرات "حد النجوم" تقدم من قلب مهرجان العلمين الجديدة، مهرجان النجوم والفن والإبداع، وذلك على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الحياة وcbc وdmc وon، والقنوات الرياضية.

وتتناول اللقاءات الحديث مع نجوم الفن والرياضة حول مشوارهم الممتد وذكرياتهم وأنشطة المهرجان الفنية والرياضية وغيرها، إضافة إلي الهوية المصرية وبناء الإنسان والثقافة وصناعة الوعي وغيرها من الأمور.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم جهود الدولة في التنمية العمرانية والسياحية، والترويج لمدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية عالمية.