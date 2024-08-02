نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة يهنئ فريق عمل "فريدة" على حصد جائزتي الإخراج والتمثيل في جرش للمونودراما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إنجاز فني جديد يضاف إلى رصيد الثقافة المصرية، حقق العرض المسرحي "فريدة" نجاحًا لافتًا بفوزه بجائزتي "أحسن ممثلة" للفنانة القديرة عايدة فهمي، و"أحسن مخرج" للمخرج أكرم مصطفى، وذلك في ختام فعاليات مهرجان جرش للمونودراما في الأردن.

الدكتور أحمد فؤاد هنو

وأعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة عن سعادته واعتزازه بهذا النجاح، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه الإنتاج المسرحي المصري، ويشير إلى قدرة الفنانين المصريين على المنافسة والتفوق، ويساهم هذا النجاح في تعزيز مكانة المسرح المصري على الساحة العربية والدولية.

من جانبه، أكد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، أن عرض "فريدة" يمثل إضافة نوعية للمسرح المصري، مشيرًا إلى أنه يعد أحد أبرز الأعمال التي قدمها مسرح الطليعة خلال السنوات الأخيرة.

مونودراما فريدة

مونودراما فريدة من إنتاج مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان، وهو عن أغنية البجعة لأنطون تشيكوف، بطولة الفنانة "عايدة فهمي"، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، كتابة وإخراج أكرم مصطفى.

يشار إلى أن هذه المشاركة للعرض المسرحي "فريدة" تعد المشاركة الثالثة بالأردن، حيث تم تقديمه ضمن الاحتفالات الخاصة باختيار مدينة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022، وشهد العرض نجاحًا كبيرًا، كما شارك في الدورة الأولي من مهرجان الزرقاء الدولي للمونودراما أيضًا خلال أغسطس 2023، كما قدم لعدة مواسم بالقاهرة بقاعتي صلاح عبد الصبور وزكي طليمات بمسرح الطليعة.