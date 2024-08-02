نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس المركز القومي للسينما ينعي حسام شوفي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما وفاة 3 من المُنتجين الفنيين، هم حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال جمال الدين، والذين وفاتهم المنية أمس، أثر حادث سير على طريق الضبعة وهو أحد الطرق الرئيسية في البلاد.

وتقدم الدكتور حسين بكر بخالص التعازي والمواساة لأسر الراحلين متمنيًا من الله أن يلهمهم جميعًا الصبر والسلوان وأن يتغمد المفقودين برحمته الواسعة وان يسكنهم فسيح جناته.

معلومات عن المنتج محمود كمال

يذكر أن المنتج محمود كمال قد شارك في عدد من الأعمال الناجحة للزعيم ومنهم مسلسل فرقة ناجي عطالله كان مديرا للانتاج وكذلك في مسلسل العراف ومسلسل عفاريت عدلي علام مديرًا لإدارة انتاج ومسلسل مأمون وشركاة ومسلسل صاحب السعادة وأستاذ ورئيس قسم، كما شارك في مسلسلات ضرب نار وضربة معلم والونش وضد مجهول.

المنتج فتحي إسماعيل

دخل المنتج فتحي إسماعيل عالم السينما بـ فيلم أنا وابن خالتي بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب، ويعد هذا العمل هو الفيلم الأول من إنتاج فتحي إسماعيل ويشاركه المنتج يوسف الطاهر، ويعرض الفيلم في دور العرض السينمائي يوم 4 يناير المقبل، في مصر والوطن العربي والخليج.

وحضر حسام شوقي، رفقة الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، حفل الليلة السعودية المصرية، الذي أقيم وقتها بدار الأوبرا في فبراير الماضي.