بهذه الطريقة.. سيمون تستعيد ذكرياتها مع والديها

القاهرة - محمد ابراهيم - استعادت الفنانة سيمون ذكرياتها مع والديها، وطالبت الجمهور بالدعاء لهم بالرحمة، حيث شاركت جمهورها بصورة لها برفقتهم من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها: "محبـة الله عندما تشتعل في القلب لا تضبط فكـر الإنسـان وحواسـه بمفردهـا، بـل إن الإنسـان كله يدخـل فـي هـدوء وسـكينة هي الفردوس بعينـه".



وأضاف:"هذا يرجـع لمقدار الأمـان والإطمئنـان اللانهائي الـذي يحسـه الإنسـان أثنـاء وجـوده في حضـرة الله الكلي القـدرة والقـوة، فلا يعود للماضي بمآسيه وصورة المحزنـة أي وجـود في أفق الفكر المصلَّي، ولا يعود إهتمام بالحاضر ومطالبـه، ولا يعود قلق على المسـتقبـل بمفاجآتـه، لأن نفس الإنسان تكون مرتاحه في الله الذي تثق فيـه ثقة لا تُحـدُّ كالطفل على صـدر أُمَّه".



وأضافت:" أسرتي المثالية أنا تربيتكم، الله يرحمكم".



تعليقات الجمهور على منشور سيمون

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته يارب العالمين، ربنا يبارك في عمرك ويفرحك ويسعدك ويوفقك يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

سيمون تنعي الراحل حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل

وفي سياق آخر، حرصت الفنانة سيمون على نعي أسر الراحلين المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل في حادث سير، حيث شاركت جمهورها بصورة لهم من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:" الله يرحمهم يارب البقاء لله".



آخر أعمال سيمون

والجدير بالذكر أن آخر أعمال سيمون مسلسل صيد العقارب، والذي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وكان بطولة غادة عبد الرازق، محمد علاء، محمد علي رزق، رياض الخولي، وآخرون من النجوم.