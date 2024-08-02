نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط إقبال كبير.. عرض "طقوس الإشارات والتحولات" بالمهرجان القومي للمسرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على مسرح السامر بالعجوزة، قدمت فرقة السلام المسرحية عرض "طقوس الإشارات والتحولات" ليلتين متتاليتين، في افتتاح أولى عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمهرجان القومي للمسرح المصري.

العرض يأتي ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة للمهرجان، برئاسة الفنان محمد رياض وتحمل اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

تفاصيل العرض والفريق الفني

العرض من تأليف سعد الله ونوس وإخراج أحمد زكي، ويتناول موضوع التحولات النفسية المفاجئة التي يمر بها الإنسان وكيفية مواجهتها. الموسيقى والغناء من تقديم فؤاد هارون، بينما الديكور والملابس من تصميم عبد الله خالد. تشمل عناصر العرض أيضًا إضاءة عبد العزيز بدري، مكياج أحمد محمد، وأشعار إبراهيم محمد.

التحليل الإخراجي والرمزية

شرح أحمد زكي، مخرج العرض، أن القصة تدور في زمن الحكم العثماني في بلاد الشام، وتستخدم الرمزية للتعبير عن الصراع النفسي والتحول الداخلي للإنسان.

الموسيقى والإضاءة

تحدث فؤاد هارون عن الموسيقى المعدة خصيصًا للعرض، باستخدام آلات موسيقية متنوعة مثل الكامنجا والعود، إضافة إلى الآلات الإيقاعية. من جانب آخر، أوضح عبد العزيز البدري صعوبة تصميم إضاءة تتناسب مع مختلف حالات العرض، موضحًا جهود تبسيط الإضاءة لتتناسب مع العرض بشكل عام.

دور نعمة طلعت وتباين آراء الجمهور

أوضحت نعمة طلعت، بطلة العرض، تفاصيل دورها كزوجة لنقيب الأشراف وقرارها بالهروب إلى حياة الغواني. تباينت آراء الجمهور حول العرض، حيث أبدت سارة الليثي إعجابها بالعرض ولكنها أشارت إلى تأثير الإضاءة على الديكور، بينما أشادت الشاعرة منال محمد بجودة العرض وتكامله الفني.

حضور المهرجان والجوائز

حضر العرض عدد من الشخصيات البارزة في المهرجان، بما في ذلك الفنان محمد رياض ورئيس لجنة التحكيم محمد أبو داوود. "طقوس الإشارات والتحولات" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح وقد حصل على تسع جوائز في المهرجان الختامي لنوادي المسرح، ويشارك في المهرجان القومي للمسرح بين 36 عرضًا مسرحيًا يتنافس على جوائز المهرجان.